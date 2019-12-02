Раскрыты особенности нового внедорожника Nissan Armada





Отмечается, что новый Nissan Armada оснащается стандартными боковым зеркалами, получил дополнительный комплект колес, кожаную отделку салона с использованием вставок из натуральной древесины, просторные и комфортные кресла, а также новую систему мультимедиа. В автомобиле может без проблем разместиться даже огромный 60-дюймовый телевизор, при этом между креслами остается еще достаточно места для ног пассажиров заднего ряда. Оснащена данная модель 8-цилиндровым 5,6-литровым двигателем мощностью 390 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой АКПП. По некоторым данным, новинка будет довольно проста в управлении благодаря наличию массы вспомогательных систем, в том числе функции экстренного торможения, контроля устойчивости, датчикам парковки и камерам обзора.За базовую версию Nissan Armada производитель попросит 48 500 долларов. При этом, стандартная комплектация уже включает в себя 18-дюймовые легкосплавные диски, систему круиз-контроля, кондиционер, сенсорный 8-дюймовый дисплей, светодиодную оптику, встроенный навигатор, систему стабилизации задней подвески и многое другое.