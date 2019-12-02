Врачи дали советы по адаптации к графику работы по сменам
Врачи дали ряд практических рекомендаций гражданам России, которые работают по сменному графику. По словам специалистов, нормально отдыхать и даже высыпаться при таком режиме вполне реально.
Как отметил глава Центра медицины сна при МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин, работникам следует придерживаться не только свого работчего графика, но еще и графика сна, который должен быть составлен на всю неделю. К примеру, если человек работает две ночи подряд, а после отдыхает такое же количество ночей, то и в свои нерабочие дни ему лучше бодрствовать в ночное время, а вот ложиться спать лучше всего днем, передает издание «ПолитЭксперт».
Специалисты при этом уверены, что в таких случаях очень важно сохранять сложившийся цикл и перестроиться на активную жизнь ночью. Иначе слишком частая резкая смена графика сна может негативно отразиться на здоровье человека. Как отмечает издание «Слово и дело», по словам того же Калинкина, человеку придется подстроиться и оставить себе свободное время для определенных социальных действий, однако изменять режим сна с дневного на ночной регулярно все же не стоит.
Как отметил глава Центра медицины сна при МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин, работникам следует придерживаться не только свого работчего графика, но еще и графика сна, который должен быть составлен на всю неделю. К примеру, если человек работает две ночи подряд, а после отдыхает такое же количество ночей, то и в свои нерабочие дни ему лучше бодрствовать в ночное время, а вот ложиться спать лучше всего днем, передает издание «ПолитЭксперт».
Специалисты при этом уверены, что в таких случаях очень важно сохранять сложившийся цикл и перестроиться на активную жизнь ночью. Иначе слишком частая резкая смена графика сна может негативно отразиться на здоровье человека. Как отмечает издание «Слово и дело», по словам того же Калинкина, человеку придется подстроиться и оставить себе свободное время для определенных социальных действий, однако изменять режим сна с дневного на ночной регулярно все же не стоит.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:17