Из-за противопоказаний лечебный массаж способен навредить человеку





Когда человек полностью здоров, то обычно с помощью массажа удается воздействовать на кожу, подкожную жировую клетчатку, мышцы, нервы и сосуды. При этом перед процедурой тело необходимо разогреть, чтобы освободить от спазмов. Но иногда после манипуляций пациент может ощущать дискомфорт, который предупреждает о наличии проблем в организме.Сами массажисты предупреждают, что при наличии таких противопоказаний, как аллергия, новообразование, высокая температура, повреждение кожи, заболевания кровеносной системы и кишечника, а также при любых инфекциях, воспалениях, артериальной гипертензии и сердечной недостаточности лучше отказаться от проведения процедуры. Если же противопоказания отсутствуют, но во время массажа состояние ухудшается, то об этом сразу же необходимо сообщить специалисту.