Из-за противопоказаний лечебный массаж способен навредить человеку
Массаж не всегда приносит пользу организму человека, при наличии некоторых противопоказаний процедура может привести к неожиданным последствиям. О пользе или вреде лечебного массажа стоит судить, исходя из ощущений во время или после всех манипуляций с телом.
Когда человек полностью здоров, то обычно с помощью массажа удается воздействовать на кожу, подкожную жировую клетчатку, мышцы, нервы и сосуды. При этом перед процедурой тело необходимо разогреть, чтобы освободить от спазмов. Но иногда после манипуляций пациент может ощущать дискомфорт, который предупреждает о наличии проблем в организме.
Сами массажисты предупреждают, что при наличии таких противопоказаний, как аллергия, новообразование, высокая температура, повреждение кожи, заболевания кровеносной системы и кишечника, а также при любых инфекциях, воспалениях, артериальной гипертензии и сердечной недостаточности лучше отказаться от проведения процедуры. Если же противопоказания отсутствуют, но во время массажа состояние ухудшается, то об этом сразу же необходимо сообщить специалисту.
Когда человек полностью здоров, то обычно с помощью массажа удается воздействовать на кожу, подкожную жировую клетчатку, мышцы, нервы и сосуды. При этом перед процедурой тело необходимо разогреть, чтобы освободить от спазмов. Но иногда после манипуляций пациент может ощущать дискомфорт, который предупреждает о наличии проблем в организме.
Сами массажисты предупреждают, что при наличии таких противопоказаний, как аллергия, новообразование, высокая температура, повреждение кожи, заболевания кровеносной системы и кишечника, а также при любых инфекциях, воспалениях, артериальной гипертензии и сердечной недостаточности лучше отказаться от проведения процедуры. Если же противопоказания отсутствуют, но во время массажа состояние ухудшается, то об этом сразу же необходимо сообщить специалисту.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:57