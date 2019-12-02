Названа стоимость разработки нового российского авианосца





На данный момент в составе российского ВМФ имеется лишь один авианосец, который отправлен на ремонт. «Авианосец – это всегда очень дорого. Полный цикл создания такого судна может стоить порядка 300-400 миллиардов, причем, выделение подобных средств в рамках действующей ГПВ не предусмотрено», - приводит агентство слова своего собеседника.В то же время отмечается, что руководство Минобороны РФ продолжает ознакомление с различными проектами авианосцев, предлагаемых отечественными конструкторами. По предварительным данным, технологии строительства новых авианосцев оборонное ведомство рассчитывает отработать в процессе создания двух универсальных судов-доков, которые станут российским аналогом французских «Мистралей». Их строительство будет заложено на предприятии в Керчи уже в следующем году.