Новый Volkswagen Tacqua появился в дилерских центрах





Volkswagen Tacqua является эксклюзивной моделью для китайского рынка, которая дебютировала еще в октябре. Первые автомобили перейдут в руки владельцев 4 декабря, ведь дилерские центры начали оформлять предзаказы. Кроссовер представляет собой модифицированную T-Cross, получившую не только новый дизайн экстерьера, но и оснащение. Штатный внедорожный обвес дополнили бамперами иной формы и светодиодной оптикой, объединенной пластиковой вставкой. Эксперты решили оставить салон в первичном виде, лишь добавив в комплектацию ABS, систему стабилизации, кнопку запуска двигателя, "умный" круиз-контроль, систему автоматического торможения, климат-контроль и информационно-развлекательный комплекс.Работу Volkswagen Tacqua обеспечивает 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью в 113 л. с., который идет в комплекте механической или автоматической коробкой передач, а также альтернативный 1,4-литровый мотор с турбонаддувом мощностью в 150 л. с., дополненный РКПП DSG7. Для покупателей будет доступен исключительно передний привод. За дополнительную плату внедорожник можно модернизировать 18-дюймовыми дисками из легкого сплава, кожаным салоном и стеклянной крышей с люком. Стоимость автомобиля в Китае начинается от 1 млн рублей.