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Обновленный кроссовер Lifan Myway оснастили мощным двигателем

Китайская компания Lifan готовится к презентации обновленной версии своего полноразмерного кроссовера Myway. Недавно официальный сайт китайского минпрома опубликовал официальные фотографии автомобиля вместе с его характеристиками.
Обновленный кроссовер Lifan Myway оснастили мощным двигателем

Как оказалось, модель Lifan Myway 2020 модельного года обзавелась измененными бамперами, немного переработанной оптикой, расширенным набором опций и более мощной силовой установкой. Отныне в моторной гамме полноразмерного кроссовера появился новый 2,0-литровый «атмосферник» мощностью 141 л. с., который работает в паре с 5-ступенчатой МКПП или «автоматом». А вот привод здесь исключительно задний. Стоит напомнить, что актуальная версия Lifan Myway доступна на российском рынке лишь в комплектации с 1,8-литровым двигателем, выдающим всего 125 л. с. мощности.

Примечательно, что в арсенале новинки появилась более современная система мультимедиа с крупным дисплеем. Кроме того, производитель использовал в отделке салона более качественные материалы. Наконец, преобразились и колеса машины – теперь они представлены в виде легкосплавных дисков собственного дизайна. Сообщается, что на китайском рынке новинка с 2,0-литровым двигателем будет доступна по цене от 69 800 юаней, что эквивалентно примерно 636 тысячам российских рублей. Это, к слову, заметно дешевле цены, которая установлена на Lifan Myway в России сегодня – от 881 900 рублей.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:07

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