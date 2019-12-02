Xiaomi начала устранять недочеты в работе смарт-часов Mi Watch





Xiaomi Mi Watch стали доступны для покупки 3 недели назад, однако многие пользователи отметили существование разного рода проблем в их работе. В настоящее время компания-производитель готова исправить собственные ошибки. Апдейт будет распространён 3-5 декабря. Обновлённая прошивка ликвидирует одну из основных проблем в работе Mi Watch, а именно «заикание». Речь идёт о ситуации, при которой устройство зависает на несколько минут после первой синхронизации с выбранным пользователем смартфоном.Ожидается улучшение работы фирменного каталога программ, а также повышение скорости загрузки приложений. Разработчики нашли решение для проблемы зависающих сообщений в Xiaomi Wear App, выпустили новый виджет погоды, а также добавили его аналог для iOS. Владельцам Mi Watch желательно обновить устройства для более комфортной работы.