В США рассказали о «винтажном» оружии России для обороны Арктики





Сообщается, что эти ракеты поступили на вооружение еще в 50-х годах минувшего столетия, они обладают высокой траекторией полета, а потому являются уязвимыми для большинства существующих бортовых средств ПРО. При этом отмечается, что комплексы «Рубеж» и используемые в них «Термиты» являются свидетельством того, насколько долговечным может быть советское оружие. Впрочем, как отметили эксперты, сейчас на вооружении у российских военных также появились и более современные комплексы серий «Бал» и «Бастион».Впрочем, не исключено, что издание ошиблось в оценках, поскольку еще в минувшем году российская пресса сообщала о том, что устаревшие комплексы «Рубеж» окончательно сняты с вооружения.