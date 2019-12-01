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Неврологи дали советы людям, страдающим болями в спине

Причины проблем со спиной и позвоночником у современных людей чаще всего вызваны с малоподвижным образом жизни, считают специалисты. Опытные неврологи озвучили полезные советы для тех, кто страдает от болей в спине.
Неврологи дали советы людям, страдающим болями в спине

Как отмечают специалисты, нагрузки, которые испытывает позвоночник человека при сидячей работе, вполне сопоставимы с теми, которые наблюдаются при поднятии тяжестей. При долговременной статической нагрузке он испытывает значительно больше проблем, чем при кратковременных динамических подключениях к деятельности. Чтобы минимизировать неблагоприятные последствия такого воздействия на позвонки, медики советуют людям тщательно контролировать свою осанку, стараться чаще менять позы и не забывать о необходимости регулярных коротких упражнений. Также отмечается, что больше всего негативному воздействию при сидячей работе подвержены именно позвонки шейного отдела.

Чтобы избежать большинства проблем, нужно проводить простую разминку, выписывая носом в воздухе фигуры в форме всех букв алфавита. Кроме того, при появлении первой возможности, следует встать и немного пройтись по кабинету. Также важно отказаться от постоянного ношения каблуков. Не приносят пользы и прогулки по твердому покрытию, намного лучше выбрать для этого пересеченную местность. А больше всего пользы позвоночнику принесут катания на велосипеде или регулярные занятия плаванием в бассейне.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:47

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