Неврологи дали советы людям, страдающим болями в спине





Как отмечают специалисты, нагрузки, которые испытывает позвоночник человека при сидячей работе, вполне сопоставимы с теми, которые наблюдаются при поднятии тяжестей. При долговременной статической нагрузке он испытывает значительно больше проблем, чем при кратковременных динамических подключениях к деятельности. Чтобы минимизировать неблагоприятные последствия такого воздействия на позвонки, медики советуют людям тщательно контролировать свою осанку, стараться чаще менять позы и не забывать о необходимости регулярных коротких упражнений. Также отмечается, что больше всего негативному воздействию при сидячей работе подвержены именно позвонки шейного отдела.Чтобы избежать большинства проблем, нужно проводить простую разминку, выписывая носом в воздухе фигуры в форме всех букв алфавита. Кроме того, при появлении первой возможности, следует встать и немного пройтись по кабинету. Также важно отказаться от постоянного ношения каблуков. Не приносят пользы и прогулки по твердому покрытию, намного лучше выбрать для этого пересеченную местность. А больше всего пользы позвоночнику принесут катания на велосипеде или регулярные занятия плаванием в бассейне.