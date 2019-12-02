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В Сети продают раритетный Mercedes 300TE с обвесом в стиле AMG

Один из пользователей популярного онлайн-аукциона «Bring a Trailer» подал объявление о продаже автомобиля Mercedes 300TE 1993 года выпуска в кузове универсал. Изюминка данного лота заключается в том, что этот по сути раритетный автомобиль доработан с использованием обвеса, внешне напоминающего тюнинг от знаменитого ателье AMG.
В Сети продают раритетный Mercedes 300TE с обвесом в стиле AMG

Примечателен универсал еще и тем, что его кузов окрашен в несколько нетипичный для данной серии «серебристый металлик». А главная его особенность – обвес в стиле AMG, который включает в себя боковые юбки, измененные бампера, а также накладки спереди и сзади автомобиля. Суммарный пробег данного экземпляра составляет 243 000 километров, что вполне логично, если принимать во внимание тот факт, что автомобилю исполнилось уже 26 лет. Также универсал Mercedes 300TE выделяется за счет выкрашенной в черный цвет решетки радиатора. При этом, на крышке капота сохранилась оригинальная эмблема марки.

Владелец, кроме всего прочего, установил на машину огромные 18-дюймовые колесные диски, которые также окрашены в тон решетке радиатора и «обуты» в низкопрофильные шины.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:00

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