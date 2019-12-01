Эксперты рассказали о помощи пармезана в защите от гриппа
Эксперты сообщили о способности пармезана помочь в обеспечении защиты организма человека от вируса гриппа. Этот молочный продукт существует порядка 1 тысячи лет, а после создания в Италии распространился во многие страны.
Для получения пользы от пармезана требуется есть его примерно 2 раза в неделю. Сыр помогает противостоять преждевременному старению за счет наличия полезных белков. Употребление пармезана может усилить восстановление организма, создание клеток кожи, мышечных тканей и стимулировать создание гормонов. Вдобавок, этот сыр переваривается значительно быстрее постной говядины.
Содержание цинка в составе пармезана обеспечивает любителям этого продукта защиту от гриппа и простудных заболеваний. При этом в 1981-м ученые обнаружили в пармезане провоцирующее привыкание вещество. Оно имеется в молоке коров и людей. Предположительно, это биологический механизм для создания у детей привязанности к матери. Исследователи выяснили, что казеин в пармезане при переваривании выделяет казоморфины. Также в сыре есть натуральный глутамат натрия. Из-за этих веществ отказаться от употребления пармезана может быть весьма тяжело.
Для получения пользы от пармезана требуется есть его примерно 2 раза в неделю. Сыр помогает противостоять преждевременному старению за счет наличия полезных белков. Употребление пармезана может усилить восстановление организма, создание клеток кожи, мышечных тканей и стимулировать создание гормонов. Вдобавок, этот сыр переваривается значительно быстрее постной говядины.
Содержание цинка в составе пармезана обеспечивает любителям этого продукта защиту от гриппа и простудных заболеваний. При этом в 1981-м ученые обнаружили в пармезане провоцирующее привыкание вещество. Оно имеется в молоке коров и людей. Предположительно, это биологический механизм для создания у детей привязанности к матери. Исследователи выяснили, что казеин в пармезане при переваривании выделяет казоморфины. Также в сыре есть натуральный глутамат натрия. Из-за этих веществ отказаться от употребления пармезана может быть весьма тяжело.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 21:34