Эксперты рассказали о помощи пармезана в защите от гриппа





Для получения пользы от пармезана требуется есть его примерно 2 раза в неделю. Сыр помогает противостоять преждевременному старению за счет наличия полезных белков. Употребление пармезана может усилить восстановление организма, создание клеток кожи, мышечных тканей и стимулировать создание гормонов. Вдобавок, этот сыр переваривается значительно быстрее постной говядины.Содержание цинка в составе пармезана обеспечивает любителям этого продукта защиту от гриппа и простудных заболеваний. При этом в 1981-м ученые обнаружили в пармезане провоцирующее привыкание вещество. Оно имеется в молоке коров и людей. Предположительно, это биологический механизм для создания у детей привязанности к матери. Исследователи выяснили, что казеин в пармезане при переваривании выделяет казоморфины. Также в сыре есть натуральный глутамат натрия. Из-за этих веществ отказаться от употребления пармезана может быть весьма тяжело.