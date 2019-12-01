Звезда "Дома-2" Мария Кохно не скупится на комплименты в адрес Романа Гриценко





Маша гордится, что у неё был роман с Гриценко, и уверена, что такие бывшие парни могут быть только украшением биографии. По её мнению, Рома является идеалом и мечтой для большинства девушек. Она также отмечает умение Романа хорошо и со вкусом одеваться, его подтянутую спортивную фигуру.А самым главным положительным качеством своего бывшего возлюбленного Мария считает его безупречный вкус в выборе второй половинки – будь то она или Ольга Бузова. Поэтому сейчас Кохно пристально следит за участием Ромы в проекте «План Б» и желает ему успеха.При этом Маша умалчивает о многочисленных похождениях Гриценко на телепроекте «Дом-2». А именно о том, что Рома пытался построить отношения со многими девушками на шоу, а потом даже хотел привести свою возлюбленную на проект, но та ему отказала.