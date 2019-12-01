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Звезда "Дома-2" Мария Кохно не скупится на комплименты в адрес Романа Гриценко

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Мария Кохно, которая, по мнению многих хейтеров, послужила своего рода трамплином для Романа Гриценко в его покорении телешоу, высказывается о своём бывшем возлюбленном исключительно в положительных тонах.

Звезда "Дома-2" Мария Кохно не скупится на комплименты в адрес Романа Гриценко

Маша гордится, что у неё был роман с Гриценко, и уверена, что такие бывшие парни могут быть только украшением биографии. По её мнению, Рома является идеалом и мечтой для большинства девушек. Она также отмечает умение Романа хорошо и со вкусом одеваться, его подтянутую спортивную фигуру.


А самым главным положительным качеством своего бывшего возлюбленного Мария считает его безупречный вкус в выборе второй половинки – будь то она или Ольга Бузова. Поэтому сейчас Кохно пристально следит за участием Ромы в проекте «План Б» и желает ему успеха.


При этом Маша умалчивает о многочисленных похождениях Гриценко на телепроекте «Дом-2». А именно о том, что Рома пытался построить отношения со многими девушками на шоу, а потом даже хотел привести свою возлюбленную на проект, но та ему отказала.

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Общество / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 20:51

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