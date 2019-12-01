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Названы ТОП-5 смартфонов этой осени на AliExpress

Нынешняя осень оказалась весьма щедрой на новинки в мире потребительской электроники. Эксперты даже составили рейтинг из Топ-5 лучших смартфонов, представленных на крупнейшей в мире торговой площадке AliExpress, стоимость которых в рамках «Черной пятницы» была снижена производителями.
Названы ТОП-5 смартфонов этой осени на AliExpress

Первым в этом списке называют смартфон Meizu 16Xs, который стал настоящим открытием выставки СМС за счет удачного дизайна. Устройство оснащено крупным 6,2-дюймовым дисплеем без вырезов и рамок и работает на базе энергоэффективного SoC Snapdragon 675. Пользователю, выложившему за устройство 15 000 рублей, доступно 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Второе место досталось нашумевшей новинке Redmi Note 8 Pro с ценником в 17 600 рублей: 6,3-дюймовый дисплей, 20-мегапиксельная камера, АКБ емкостью 4500 мАч, чип NFC – эти и другие характеристики сделали устройство довольно популярным. Третья позиция досталась Xiaomi Mi 9 Lite. За 22 990 рублей покупатель получает смартфон с 48-мегапиксельной камерой и процессором Snapdragon 710. Модель поставляется в двух вариантах исполнения: с накопителем емкостью 64 или 128 гигабайт.

Далее следует бюджетная модель от южнокорейской компании Samsung - Galaxy A20S, - которая стала своего рода королем среднего класса в нынешнем году. Главное достоинство устройства стоимостью 13 990 рублей в рекордно емком аккумуляторе – 6000 мАч позволят ему работать дольше большинства конкурентов. Замыкает список дебютант минувшего лета Honor 9X с ценником в 16 990 рублей, который получил защиту от брызг и пыли, двойную камеру, чип NFC, а также 4 и 128 гигабайт оперативной и постоянной памяти соответственно.

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Технологии / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:22

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