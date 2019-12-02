Ученые составили портрет типичного представителя российской элиты





В то же время отмечается, что под понятием «лидер» специалисты подразумевают исключительно представителей национальных элит, к числу которых относят президентов, чиновников, судей, парламентариев и прочих государственных деятелей. Как оказалось, в Российской Федерации среднестатистический образ подобного «лидера» оказался весьма прогнозируемым – это женатый мужчина в возрасте выше среднего (около 55 лет), который в большинстве случаев не обучался за рубежом, имеет отечественное военное образование и очень высокую заработную плату. В то же время ученые отмечают, что типичный портрет представителя российских элит заметно отличается от картины, полученной в других странах мира. Так, примерно в трети стран у подобных людей отсутствует такой признак, как военное образование. Как правило, представители зарубежного истеблишмента имеют экономическое образование, являются опытными менеджерами, правозащитниками или предпринимателями, владеют иностранными языками.Также сообщается, что около трети всех «лидеров» в разных странах обучались за рубежом, в то время как в российских элитах данный показатель колеблется на уровне всего 1%.