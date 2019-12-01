Эксперты назвали поломки автомобиля, после которых от него лучше поскорее избавиться





Первая из довольно серьезных поломок любого автомобиля, по словам специалистов, заключается в нарушении геометрии его кузова. При производстве всех частей инженеры автомобильных марок детально рассчитывают показатели силовой устойчивости их геометрии и даже подвергают автомобили дополнительным тестам. Поэтому серьезное нарушение возможно, как правило, лишь при серьезном ДТП. Хотя подобное может произойти и в процессе длительной интенсивной эксплуатации. В результате теряется прочность кузова, да и сам автомобиль может стать практически неуправляемым. Автосервисы могут даже предложить исправить геометрию, но это поможет лишь визуально, а вот вернуть прочность уже не получится.Еще одной распространенной проблемой из числа тех, которые должны побудить сразу же продать машину, называют неисправности автоматической трансмиссии. Несмотря на то, что АКПП в последнее время получили высокое признание со стороны автомобилистов, их неисправности могут спровоцировать поломку других узлов и агрегатов, что выльется в очень дорогой ремонт. Причины поломок в коробке «автомат» могут быть самыми разными, но чаще всего речь идет о естественном износе в результате длительной эксплуатации. Отремонтировать АКПП чрезвычайно сложно из-за замысловатости механизма этого узла, а потому опытные мастера всегда будут советовать полностью заменить трансмиссию.Не менее серьезной проблемой может стать и поломка двигателя. Разумеется, для того, чтобы силовой агрегат вышел из строя, потребуется, как правило, немало времени и невнимательное отношение к нему владельца машины. При этом причин таких поломок тоже немало. В то же время, капитальный ремонт двигателя занимает массу времени, сил и средств, что делает эту процедуру нежелательной.