Sony готовит к выпуску компактный и похожий на iPhone SE смартфон





Новинка позволит возродить Xperia Compact. Соотношение сторон для новинки запланировано на уровне 21:9, что может быть достаточно удобным при пользовании в условиях ограниченных габаритов устройства. Диагональ экрана новинки заявлена на отметке 5,5 дюйма, а общий размер 13,8х6 см.Смартфон может оказаться самым узким за всю историю линейки Xperia. По своей ширине и удобству удержания в ладони девайс будет сопоставим с iPhone SE шириной 5,9 см. Помимо этого, имеется информация о том, что гаджет станет работать под управлением процессора Snapdragon 665. Вероятно, Sony покажет смартфон во время выставки MWC-2020 в феврале.