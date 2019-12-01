Apple инвестировала в борьбу с ВИЧ/СПИД 220 миллионов долларов





По словам главы корпорации из Купертино, Apple активно работает в данном направлении вот уже 13 лет в рамках благотворительной компании RED. Всего за этот период удалось привлечь порядка 220 миллионов долларов инвестиций в борьбу со СПИДом. Стоит отметить, что всемирная благотворительная кампания под названием RED была в свое время основана Робертом Шрайвером и солистом популярной группы U2 Боно. В рамках этого же проекта Apple в минувшем году выпустила смартфоны в красном корпусе, а часть средств с их продажи пустила на помощь Глобальному фонду борьбы с распространением ВИЧ/СПИД.Как отметил Тим Кук, он и его команда уверены, что человечеству совместными усилиями удастся однажды добиться победы над заболеванием и создать поколение, которое будет свободно от СПИДа.