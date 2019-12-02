Анна Семенович рассказала, как чуть не лишила глаза партнера по фигурному катанию
Анна Семенович рассказала случай из своей спортивной карьеры. Она вспомнила, как чуть не лишила глаза партнера по фигурному катанию. Владимира Федорова лечили в институте имени Склифосовского.
Анна Семенович пообщалась с Лерой Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион» и рассказала о случае, который случился с ней в период спортивной карьеры. Она показывала хорошие результаты в фигурном катании, а однажды на одной из тренировок с партнером Владимиром Федоровым, не рассчитав расстояние, подъехала слишком близко друг к нему. Анна Семенович ударила фигуриста пяткой в бровь. Партнер получил сотрясение мозга и рассечение кожи лезвием, но глаз остался не задетым. Доктора наложили 7 или 8 швов.
Напомним, что так же, как и Анна Семенович, Владимир Федоров по состоянию здоровья ушел из спорта. Он уже 20 лет живет в Америке вместе с семьей и никогда не жалел о прекращении карьеры.
Анна Семенович пообщалась с Лерой Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион» и рассказала о случае, который случился с ней в период спортивной карьеры. Она показывала хорошие результаты в фигурном катании, а однажды на одной из тренировок с партнером Владимиром Федоровым, не рассчитав расстояние, подъехала слишком близко друг к нему. Анна Семенович ударила фигуриста пяткой в бровь. Партнер получил сотрясение мозга и рассечение кожи лезвием, но глаз остался не задетым. Доктора наложили 7 или 8 швов.
Напомним, что так же, как и Анна Семенович, Владимир Федоров по состоянию здоровья ушел из спорта. Он уже 20 лет живет в Америке вместе с семьей и никогда не жалел о прекращении карьеры.
ШоуБиз
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 07:10