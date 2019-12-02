Анна Семенович рассказала, как чуть не лишила глаза партнера по фигурному катанию





Анна Семенович пообщалась с Лерой Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион» и рассказала о случае, который случился с ней в период спортивной карьеры. Она показывала хорошие результаты в фигурном катании, а однажды на одной из тренировок с партнером Владимиром Федоровым, не рассчитав расстояние, подъехала слишком близко друг к нему. Анна Семенович ударила фигуриста пяткой в бровь. Партнер получил сотрясение мозга и рассечение кожи лезвием, но глаз остался не задетым. Доктора наложили 7 или 8 швов.Напомним, что так же, как и Анна Семенович, Владимир Федоров по состоянию здоровья ушел из спорта. Он уже 20 лет живет в Америке вместе с семьей и никогда не жалел о прекращении карьеры.