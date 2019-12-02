В Сети показали Honda Civic с четырьмя турбинами
Далеко не все тюнинг-проекты заключаются в улучшении внешности, производительности и эффективности автомобилей. Некоторые из них бывают просто безумными и созданы лишь для того, чтобы просто показать: то, что считалось фантастикой, вполне может быть реализовано. Таким проектом стала уникальная Honda Civic, получившая сразу четыре турбины.
Сам автомобиль был построен американцем Кайлом Уильямсом, который ведет YouTube-канал. Мужчина приобрел старую Honda Civic с 1,6-литровым двигателем серии В16 и установил на него кованые поршни и сразу четыре турбокомпрессора BorgWarner K03. Проще говоря, энтузиасту удалось установить по одной турбине на каждой из выпускных отверстий двигателя. Впрочем, прежде ему пришлось переделать штатный выпускной коллектор и изготовить специальные трубы, чтобы подогнать конструкцию под свои планы. Как результат, у Уильямса получился довольно захватывающий результат, а звук двигателя его автомобиля, и вовсе можно назвать уникальным.
Разумеется, такое количество турбин в двигателе скромной Honda Civic вряд ли можно назвать эффективным способом повышения мощности, но динамика машины действительно улучшилась.
Сам автомобиль был построен американцем Кайлом Уильямсом, который ведет YouTube-канал. Мужчина приобрел старую Honda Civic с 1,6-литровым двигателем серии В16 и установил на него кованые поршни и сразу четыре турбокомпрессора BorgWarner K03. Проще говоря, энтузиасту удалось установить по одной турбине на каждой из выпускных отверстий двигателя. Впрочем, прежде ему пришлось переделать штатный выпускной коллектор и изготовить специальные трубы, чтобы подогнать конструкцию под свои планы. Как результат, у Уильямса получился довольно захватывающий результат, а звук двигателя его автомобиля, и вовсе можно назвать уникальным.
Разумеется, такое количество турбин в двигателе скромной Honda Civic вряд ли можно назвать эффективным способом повышения мощности, но динамика машины действительно улучшилась.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 04:09