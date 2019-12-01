Найден метод быстрого изготовления углеродных нанотрубок





Массовое производство может привести к снижению стоимости изделий, в составе которых применяются нанотрубки. На сегодня их создание занимает весьма много времени, поэтому остаётся весьма дорогостоящим процессом. Ученым пока сложно контролировать структуру и чистоту конечного продукта, поэтому для решения возникающих препятствий был создан новый метод получения углеродных нанотрубок.Исследователи воспользовались особыми газами, включающими углерод и аэрозолями, содержащими металлические катализаторы, позволяющими существенно уменьшить длительность процесса. Вместо нескольких суток теперь для полного цикла производственного этапа достаточно 3-х часов. В итоге будут созданы сотни нанотрубок, у которых показатели чистоты станут контролируемыми. Методика в десятки раз более эффективна, чем прошлые способы.