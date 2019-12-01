Ученые изобрели устройство для захвата вредного дыма с заводов





Изобретение ученых более энергоемкое и дешевле, чем подобные, оно может улавливать углекислый газ, проходящий над электродами. Применяется оно может, чтобы очистить территорию поблизости с заводом или электростанцией. Агрегат способен трудиться с воздухом, где насыщенность диоксида углерода низкая.Разработка специалистов позволяет пользоваться электроэнергией, которая получена из возобновляемых источников. Она складывается из электродных листов, которые покрыты химическими соединениями. Во время зарядки агрегата одно из соединений взаимодействует с вредным дымом, интегрируя его в электрод. При наполнении он переходит в режим разрядки, а пойманный углекислый газ для хранения сжимается.