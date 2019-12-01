Дерматологи рассказали, могут ли красные родинки быть опасными





Как утверждает доктор Бейнусов, родинки красного цвета являются совершенно безопасными, поскольку они не способны превратиться в меланому и рак кожи. А вот появляются такие пятна на теле, утверждает специалист, по разным причинам. К примеру, версия о том, что они спровоцированы проблемами с печенью, не находит подтверждения в научной практике. Более того, подчеркивает эксперт, гипотез о причинах появления гемангиом великое множество, но ни одна из них не может дать точного ответа на вопрос, как избежать появления этих красных родинок.Рассказывая об удалении красных пятен, медик отметил, что для начала следует официально установить соответствующий диагноз, что может сделать только опытный специалист путем дерматоскопии. Более того, эту процедуру желательно выполнять все людям, даже не имеющих никаких родинок, хотя бы раз в год, поскольку она помогает в ранней диагностике проблем и порой действительно спасает жизни.