АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые открыли новый метод снижения доз химиотерапии при лечении…
EUR 70.55 USD 64.08
Курс валют на 30.11.2019

Дерматологи рассказали, могут ли красные родинки быть опасными

Опытный петербургский дерматоонколог Дмитрий Бейнусов рассказал о том, что означают родинки красного цвета, и стоит ли считать их опасными. По утверждению эксперта, чаще всего такой вид имеют так называемые гемангиомы или ангиомы.
Дерматологи рассказали, могут ли красные родинки быть опасными

Как утверждает доктор Бейнусов, родинки красного цвета являются совершенно безопасными, поскольку они не способны превратиться в меланому и рак кожи. А вот появляются такие пятна на теле, утверждает специалист, по разным причинам. К примеру, версия о том, что они спровоцированы проблемами с печенью, не находит подтверждения в научной практике. Более того, подчеркивает эксперт, гипотез о причинах появления гемангиом великое множество, но ни одна из них не может дать точного ответа на вопрос, как избежать появления этих красных родинок.

Рассказывая об удалении красных пятен, медик отметил, что для начала следует официально установить соответствующий диагноз, что может сделать только опытный специалист путем дерматоскопии. Более того, эту процедуру желательно выполнять все людям, даже не имеющих никаких родинок, хотя бы раз в год, поскольку она помогает в ранней диагностике проблем и порой действительно спасает жизни.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:47

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Участница проекта "Дом-2" Розалия Райсон пожаловалась, что их пару с Андреем Шабариным обсуждают чаще…
Найден метод быстрого изготовления углеродных…
Ксения Бородина допустила истерику на глазах у дочери…
Google запретила рекламу лечения стволовыми…
Тело звезды "Дом-2" Екатерины Колисниченко жутко отекло после…
Дерматологи рассказали, могут ли красные родинки быть…
Ксения Бородина: "Рядом с Собчак у меня поджилки…
Специалисты назвали продукты для повышения…
На концерте Ольги Бузовой мужчина уснул во втором…
Экран Samsung Galaxy S11 подтвердили на фото защитного…
Андрей Аршавин уехал со своим сыном за…
Не только совы и жаворонки: эксперты рассказали о третьем хронотипе…
Модернизированный бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь» поступил на…
Экс-участница "Дом-2" Кристина Дерябина высказалась о любви к…
Медики сообщили о вреде горячих…
Анна Семенович публично рассекретила своего…
Ученые: Занятия ушу замедлили прогрессирование…
Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова появилась не мероприятии с немытой…
Дана Борисова посмеялась над слухами о беременности от Алексея…
Газета Le Monde сообщила о "победе" России над…
Экс-супруга отсудила у Глушакова 4 квартиры и 100 миллионов…
Skoda рассказала о новинках для РФ в 2020…
Анну Седокову заподозрили в четвертой…
Нумеролог Клара Кузденбаева рассказала, что у Ксении Собчак родится…
Долгожданный флагман Redmi K30 5G показали на качественных…
Максим Галкин в нелепой шапке признался в нелюбви в пробуждению по…
Алена Рапунцель в образе царя в одном из этапов "Человека года" отметила, что не быть Федору Стрелкову…
В Сети появился видеоролик с новым 1000-сильным Jeep Gladiator…
Яна Рудсковская и Евгений Плющенко купили дом на…
Сухие мозоли могут рассказать о развитии рака…
Ольга Бузова опубликовала в Instagram снимок, где она позирует топлес прикрывшись…
В Британии признали превосходство артиллерии…
Алина Загитова поддержала Петра Чернышева деньгами на лечение Анастасии…
Эксперты оценили предложение выдавать права несовершеннолетним…
«Бусяка вкусный»: Ксения Собчак показала маленького сына на…
В Xbox Game Studios собираются добавлять новые игры каждые три…
Анна Семенович отказалась от 3 млн рублей за свидание с…
Кровь из носа может свидетельствовать о наличии ряда…
Дочь Кристины Орбакайте Клавдия показала растяжку в модном…
Lenovo поменяет название линейки ноутбуков…
Просмотреть все новости