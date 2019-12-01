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Экран Samsung Galaxy S11 подтвердили на фото защитного стекла

О том, каким будет дисплей грядущего смартфона Samsung Galaxy S11, эксперты и поклонники южнокорейского бренда гадают уже давно. Впрочем, недавно появилось официальное подтверждение о том, каким именно будет экран новинки.
Экран Samsung Galaxy S11 подтвердили на фото защитного стекла

В Сети недавно были опубликованы фотографии, благодаря которым широкая публика смогла узнать об особенностях дисплея будущего флагмана южнокорейского техногиганта Samsung – смартфона Galaxy S11. На опубликованных в соцсетях фотографиях представлено защитное стекло для грядущей новинки, которое имеет небольшой круглый вырез в верхней части, где, предположительно, будет расположен глазок встроенной прямо в дисплей фронтальной камеры. Проще говоря, теперь уже практически нет сомнений в том, что новинка получит дисплей Infinity-O с загнутыми по бокам краями.

Ранее ходили слухи о том, что все модели серии Samsung Galaxy S11 будут оснащены изогнутыми дисплеями, однако никаких подтверждений им не было. Теперь же опубликованное фото фактически подтверждает наличие подобного экрана как минимум у одной модели предстоящей линейки.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:28

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