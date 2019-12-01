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Модернизированный бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь» поступил на испытания

Совсем недавно российским военным передали первый экземпляр модернизированного сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160М, которому предстоит пройти летные испытания. Сообщается, что теперь самолет получил более тяжелые вооружения и к тому же, стал еще более скоростным.
Модернизированный бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь» поступил на испытания

Примечательно, что Ту-160 изначально проектировался как сверхзвуковой самолет, однако теперь скорость его полета увеличена еще больше. И даже притом, что по всем внешним показателям Ту-160М почти не отличается от базовой версии советских времен, его боевые возможности удалось заметно обновить. В скором времени всесторонние тесты усовершенствованной версии этого уникального воздушного судна будут проведены на базе летно-испытательной станции при Казанском авиазаводе им. Горбунова.

Кроме того, отмечается, что официально в состав российских ВКС самолет войдет приблизительно ближе к концу 2021 года. До тех пор работы над воздушным судном и его испытания будут продолжаться.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:07

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