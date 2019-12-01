Модернизированный бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь» поступил на испытания





Примечательно, что Ту-160 изначально проектировался как сверхзвуковой самолет, однако теперь скорость его полета увеличена еще больше. И даже притом, что по всем внешним показателям Ту-160М почти не отличается от базовой версии советских времен, его боевые возможности удалось заметно обновить. В скором времени всесторонние тесты усовершенствованной версии этого уникального воздушного судна будут проведены на базе летно-испытательной станции при Казанском авиазаводе им. Горбунова.Кроме того, отмечается, что официально в состав российских ВКС самолет войдет приблизительно ближе к концу 2021 года. До тех пор работы над воздушным судном и его испытания будут продолжаться.