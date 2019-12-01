Не только совы и жаворонки: эксперты рассказали о третьем хронотипе сна





При этом, утверждает эксперт, голубями можно называть тех, кто является наименее восприимчивым к режимам сна. «Голуби – это смешанный хронотип. Они могут вставать позднее жаворонков или ложиться раньше сов. То есть, в случае с совой речь идет о задержке засыпания, а в случае с жаворонком – об опережении. Голуби же являются смешанным типом, поэтому они легче адаптируются к изменениям ритма», - приводит пресса слова Калинкина. Он также рассказал о том, насколько опасны отдельные режимы сна для здоровья.«Принято считать, что существует определенная предрасположенность к развитию различных болезней у сов. Но это все наблюдательные исследования с невысокой научной точностью и ценностью. Как бы там ни было, нам известно, что сон, который максимально сопряжен с темным временем суток, является самым оптимальным для человеческого организма», - добавил эксперт.