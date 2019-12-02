Chevrolet торгует спорткарами Corvette себе в убыток
Базовая цена нового поколения спорткаров Chevrolet Corvette на рынке США составляет всего 59 995 долларов, и эта маркетинговая стратегия ценообразования стала причиной того, что на продаже каждого такого автомобиля производитель несет серьезные убытки. Фактически Chevrolet сегодня теряет порядка 20 000 долларов на продаже каждого экземпляра новинки.
Как утверждают источники, с учетом всех расходов на проектировку и серийное производство нового поколения Chevrolet Corvette, стартовая цена на этот автомобиль должна составлять порядка 80 тысяч долларов. Кроме всего прочего, с учетом того факта, что Chevrolet Corvette С8 был переведен на среднемоторную компоновку и существенно прибавил в динамике, даже такая сумма не показалась бы многим слишком высокой. К примеру, тот же Porsche 911 на американском рынке продается по цене от 97 400 долларов, а новая версия Mercedes GT обходится покупателям почти в 116 тысяч.
Отмечается, что компания Chevrolet решила установить столь низкую начальную цену на свою новинку только для того, чтобы не сокращать объемы продаж автомобиля. Невысокий ценник позволяет проводить впечатляющую маркетинговую кампанию, при этом, спорткаров данной модели без опций у дилеров марки осталось немного, к примеру, тестовые модели в определенных комплектациях продаются уже по указанной ранее экспертами цене в 80 000 долларов.
Как утверждают источники, с учетом всех расходов на проектировку и серийное производство нового поколения Chevrolet Corvette, стартовая цена на этот автомобиль должна составлять порядка 80 тысяч долларов. Кроме всего прочего, с учетом того факта, что Chevrolet Corvette С8 был переведен на среднемоторную компоновку и существенно прибавил в динамике, даже такая сумма не показалась бы многим слишком высокой. К примеру, тот же Porsche 911 на американском рынке продается по цене от 97 400 долларов, а новая версия Mercedes GT обходится покупателям почти в 116 тысяч.
Отмечается, что компания Chevrolet решила установить столь низкую начальную цену на свою новинку только для того, чтобы не сокращать объемы продаж автомобиля. Невысокий ценник позволяет проводить впечатляющую маркетинговую кампанию, при этом, спорткаров данной модели без опций у дилеров марки осталось немного, к примеру, тестовые модели в определенных комплектациях продаются уже по указанной ранее экспертами цене в 80 000 долларов.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 00:05