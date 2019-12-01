Ученые: Занятия ушу замедлили прогрессирование деменции





В случае развития недугов, происходящих с деменцией, множество людей встречаются с ухудшением функций вестибулярного аппарата. Это является большой проблемой, поскольку в 2 раза повышается риск получения травм либо падения. Учёные считают, что замедлить развитие отрицательных процессов помогает тренировка в соответствии с принципами тайчи, среди которых можно выделить упражнения на удержание равновесия. В целях проверки соответствующей гипотезы специалисты провели наблюдение за группами лиц с деменцией, занимавшихся указанной гимнастикой.Удалось установить, что контрольная группа за время наблюдений столкнулась с ухудшением качества жизни и повышение частоты падений. При этом те, кто регулярно исполнял комплекс упражнений, показали куда меньшую скорость прогрессии недуга. В ноябре этого года исследователи из Канады рассказали о результатах изыскания, которое показало положительное воздействие высокоинтенсивных аэробных физических упражнений на блокировку процессов развития деменции у лиц преклонного возраста.