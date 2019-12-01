Газета Le Monde сообщила о "победе" России над алкоголизмом





Новый доклад Всемирной организации здравоохранения может побороть устоявшийся стереотип о русских. Речь идет о резком снижении количества употребляемого крепкого алкоголя по всей стране, сообщают французские журналисты из издания Le Monde. Всего с 2003 по 2016 год объем реализованного спиртного в России уменьшился на 43%. При этом, если среднестатистический житель РФ выпивает около 11,1 литра крепких напитков в год, то гражданин Франции - около 11,7 литров. Сейчас Россия находится на 16 месте в списке стран, страдающих от глобального алкоголизма.Отмечается не только пониженный уровень случаев алкогольной зависимости, но и общей смертности. Данные говорят о том, что продолжительность жизни увеличилось у 39 % мужчин и 36 % у женщин. От общенациональной губительной тенденции, наблюдаемой еще с 1990-х годов, удалось избавиться благодаря государственным программе. Она состояла из введения ограничительных мер, касающихся мест употребления, времени продажи алкоголя и более жесткой политике относительно подросткового пьянства. В достижении положительной статистики также помогли запрет рекламы алкоголя и торговля спиртным ночью.