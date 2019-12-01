Медики сообщили о вреде горячих ванн





Ежедневное купание в горячей ванне может принести вред организму. Частое и долгое мытье негативно сказывается на микрофлоре кожи, ведь смывается не только грязь, но и нужные бактерии, защищающие от инфекций. Этому способствуют разные средства для мытья, гели, скрабы и пены для ванны. Они могут нарушить естественный жировой баланс и даже провоцируют возникновение акне, экзем и других болезней.Неблагоприятно влияет на здоровье и использование мочалки. Влажность и тепло в ванной комнате служит отличной средой для размножения на ней бактерий, которые перейдут на кожу в процессе мытья. Также опасность представляет и горячая вода, негативно влияющая на работу сосудов и сердца.