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Медики сообщили о вреде горячих ванн

После трудного дня многие люди любят расслабиться в горячей ванне. Медики сообщили о вреде такой процедуры и порассказали об опасности злоупотребления ею.


Ежедневное купание в горячей ванне может принести вред организму. Частое и долгое мытье негативно сказывается на микрофлоре кожи, ведь смывается не только грязь, но и нужные бактерии, защищающие от инфекций. Этому способствуют разные средства для мытья, гели, скрабы и пены для ванны. Они могут нарушить естественный жировой баланс и даже провоцируют возникновение акне, экзем и других болезней.

Неблагоприятно влияет на здоровье и использование мочалки. Влажность и тепло в ванной комнате служит отличной средой для размножения на ней бактерий, которые перейдут на кожу в процессе мытья. Также опасность представляет и горячая вода, негативно влияющая на работу сосудов и сердца.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 19:00

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