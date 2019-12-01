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Долгожданный флагман Redmi K30 5G показали на качественных изображениях

Уже 10 декабря китайская компания Xiaomi официально представит сразу несколько своих новых устройств, в том числе и долгожданный недорогой флагман Redmi K30. Сейчас об этом устройстве известно уже довольно много, кроме того, в Сети показали качественные изображения грядущего дебютанта.
Долгожданный флагман Redmi K30 5G показали на качественных изображениях

Как сообщалось ранее, новый смартфон будет оснащен двойной фронтальной камерой, спрятанной в аккуратном вырезе в одном из углов дисплея. Теперь же у инсайдеров появилась более подробная информация на этот счет – они раздобыли качественные изображения Redmi K30, которые позволяют подробно оценить внешность нового гаджета. Как оказалось, ничего особенно неожиданного на лицевой панели новинки нет – она реализована по тому же принципу, о котором сообщалось ранее. Намного больший интерес представляет оформление задней панели смартфона, поскольку модули основной камеры здесь все также выстроены в ряд, однако обрамлены в некое подобие круга по примеру недавно вышедшего флагмана Huawei Mate 30 pro.

Как бы там ни было, но такое дизайнерское решение в исполнении компании Redmi выглядит весьма интересно. Кроме того, не менее привлекательным оказался и цветовой градиент на задней крышке модели.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:02

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