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В Сети появился видеоролик с новым 1000-сильным Jeep Gladiator Maximus

1000-сильный оттюнингованный вседорожник от Hennessey скоро поступит в продажу. В Сети также появился видеоролик с новым Jeep Gladiator Maximus.

Бренд Hennessey известен многими вещами, но тюнер приобрел высокую репутацию из-за модификаций моделей с вторичного рынка, которые отличаются невероятной силой. От McLarens до Corvette и даже мощного Ford Raptor компания любит предоставлять им еще больше лошадиных сил. Последний продукт от американской фирмы - это обновленная версия Jeep Gladiator под именем Maximus. Изменения в дизайне кузова почти незаметны, за исключением кричащих надписей Hennessey и бамперов квадратной формы. Самые интересные модификации оказались под капотом вседорожника.

Питание оттюнингованной модели обеспечивает 6,2-литровый двигатель Hemi V8 с турбонаддувом мощностью в целых 1000 лошадиных сил. Чтобы достигнуть этого числа, двигатель Hellcat был перестроен с нуля, используя фирменное обновление HPE1000. Крутящий момент также был увеличен до 1264 Нм. Только 24 образца модифицированного Jeep Gladiator будут доступны для продажи, поэтому следует поторопиться с покупкой. Новинка не отличается доступной ценой, стоимость которой составляет порядка 200 тысяч долларов.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:45

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