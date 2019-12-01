В Сети появился видеоролик с новым 1000-сильным Jeep Gladiator Maximus





Бренд Hennessey известен многими вещами, но тюнер приобрел высокую репутацию из-за модификаций моделей с вторичного рынка, которые отличаются невероятной силой. От McLarens до Corvette и даже мощного Ford Raptor компания любит предоставлять им еще больше лошадиных сил. Последний продукт от американской фирмы - это обновленная версия Jeep Gladiator под именем Maximus. Изменения в дизайне кузова почти незаметны, за исключением кричащих надписей Hennessey и бамперов квадратной формы. Самые интересные модификации оказались под капотом вседорожника.Питание оттюнингованной модели обеспечивает 6,2-литровый двигатель Hemi V8 с турбонаддувом мощностью в целых 1000 лошадиных сил. Чтобы достигнуть этого числа, двигатель Hellcat был перестроен с нуля, используя фирменное обновление HPE1000. Крутящий момент также был увеличен до 1264 Нм. Только 24 образца модифицированного Jeep Gladiator будут доступны для продажи, поэтому следует поторопиться с покупкой. Новинка не отличается доступной ценой, стоимость которой составляет порядка 200 тысяч долларов.