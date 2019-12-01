АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые открыли новый метод снижения доз химиотерапии при лечении…
EUR 70.55 USD 64.08
Курс валют на 30.11.2019

Сухие мозоли могут рассказать о развитии рака пищевода

Специалисты Института королевы Мари (Лондон) установили, что сухие мозоли и натоптыши на ногах могут появиться не только из-за неудобной или некачественной обуви, но и еще из-за более опасной причины. Такой причиной британские ученые называют рак пищевода.
Сухие мозоли могут рассказать о развитии рака пищевода

Проводят наблюдения за лабораторными грызунами, сотрудники института занимались изучением гена iRHOM2, который связывают с повышенным риском развития наследственных форм онкологических заболеваний пищевода. Кроме того, этот ген, подчеркивают ученые, отвечает за выработку кератина, который входит в состав ногтей и волос. В ходе исследования специалисты обратили внимание на то, что у особей с более тонкой кожей на лапах данный ген остается активным. Впоследствии были проведены дополнительные исследования, которые помогли установить, что у людей, которые страдают раком пищевода, нередко наблюдаются участки с огрубевшей кошей на ладонях и стопах. Эти явления ученые связывают с активностью гена, который может спровоцировать выработку кератина в настолько больших количествах, что он просто не дает кожному покрову своевременно обновиться.

Именно по этой причине, утверждают авторы исследования, заметно огрубевшие участки кожи на подошвах и в других местах требуют немедленного обращения к онкологу для дополнительного обследования.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Газета Le Monde сообщила о "победе" России над…
Экс-супруга отсудила у Глушакова 4 квартиры и 100 миллионов…
Skoda рассказала о новинках для РФ в 2020…
Анну Седокову заподозрили в четвертой…
Нумеролог Клара Кузденбаева рассказала, что у Ксении Собчак родится…
Долгожданный флагман Redmi K30 5G показали на качественных…
Максим Галкин в нелепой шапке признался в нелюбви в пробуждению по…
Алена Рапунцель в образе царя в одном из этапов "Человека года" отметила, что не быть Федору Стрелкову…
В Сети появился видеоролик с новым 1000-сильным Jeep Gladiator…
Яна Рудсковская и Евгений Плющенко купили дом на…
Сухие мозоли могут рассказать о развитии рака…
Ольга Бузова опубликовала в Instagram снимок, где она позирует топлес прикрывшись…
В Британии признали превосходство артиллерии…
Алина Загитова поддержала Петра Чернышева деньгами на лечение Анастасии…
Эксперты оценили предложение выдавать права несовершеннолетним…
«Бусяка вкусный»: Ксения Собчак показала маленького сына на…
В Xbox Game Studios собираются добавлять новые игры каждые три…
Анна Семенович отказалась от 3 млн рублей за свидание с…
Кровь из носа может свидетельствовать о наличии ряда…
Дочь Кристины Орбакайте Клавдия показала растяжку в модном…
Lenovo поменяет название линейки ноутбуков…
Актриса Ольга Гобзева объяснила причину своего ухода в…
Игорь Николаев поздравил дочь Филиппа Киркорова Аллу-Викторию с…
Новые процессоры Intel Core X уступают конкурентам от AMD, несмотря на снижение…
Стеша Нестерова рассказала, что Настя Балинская угрожает ей физической расправой из-за общения с Лешей…
Стали известны безопасные способы передачи денег при купле-продаже…
Звезда "Дом-2" Елизавета Полыгалова полностью потеряла…
Стало известно, как быстро избавиться от лихорадки при высокой…
Певица Жасмин любит новый год больше, чем день…
У звезды "Дома-2" Александры Ульянцевой был интим в…
В Сети появились первые снимки экстерьера нового внедорожника Genesis…
Артем Сорока покинул реалити-шоу…
Отоларинголог рассказал о вреде…
Звезда "Дом-2" Виктория Романец показала в Instagram свое упругое…
Дивизион С-300 приступил к дежурству в…
Супруг певицы Славы Анатолий Данилицкий подарил ей на новый год "сверкающее"…
Константин Меладзе не пришел на вечеринку Веры…
Cadillac выпустит свой первый электрокар примерно через…
Астропсихолог заявила, что Ксения Собчак и Константин Богомолов вскоре…
Составлен ТОП-5 дешевых кроссоверов в РФ к концу 2019…
Просмотреть все новости