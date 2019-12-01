Сухие мозоли могут рассказать о развитии рака пищевода





Проводят наблюдения за лабораторными грызунами, сотрудники института занимались изучением гена iRHOM2, который связывают с повышенным риском развития наследственных форм онкологических заболеваний пищевода. Кроме того, этот ген, подчеркивают ученые, отвечает за выработку кератина, который входит в состав ногтей и волос. В ходе исследования специалисты обратили внимание на то, что у особей с более тонкой кожей на лапах данный ген остается активным. Впоследствии были проведены дополнительные исследования, которые помогли установить, что у людей, которые страдают раком пищевода, нередко наблюдаются участки с огрубевшей кошей на ладонях и стопах. Эти явления ученые связывают с активностью гена, который может спровоцировать выработку кератина в настолько больших количествах, что он просто не дает кожному покрову своевременно обновиться.Именно по этой причине, утверждают авторы исследования, заметно огрубевшие участки кожи на подошвах и в других местах требуют немедленного обращения к онкологу для дополнительного обследования.