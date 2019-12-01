Максим Галкин в нелепой шапке признался в нелюбви в пробуждению по утрам





Даже утро известного комедианта в личном замке начинается не с той ноги. Максим Галкин обрадовал своих подписчиков в соцсетях новым видео. Юморист признался, что вставать по утрам на работу является для него нелегкой задачей, что подтверждает его усталый вид и сонное выражение лица. На кадрах видно, как звезда гуляет по собственному двору в зимней меховой шапке, внешний вид которой рассмешил фанатов. Комментаторы отмечали, что, несмотря на устарелый фасон, головной убор подходит образу известного пародиста.Сам Максим Галкин отмечает, что одел её только потому, что на "улице пошел снег", переведя внимание со своего странного наряда на зловещее карканье ворон. Пользователи Сети также смогли заметить в видеозаписи очертания и элементы элитного дома. Причудливые скульптуры и готичные люстры усиливали общую атмосферу "недоброго утра". Кроме прочего, в соцсетях до сих пор не умолкает обсуждение недавнего выступления пародиста в Новосибирске. Последний заявил со сцены, что не приемлет цензуры на телевидении, тем самым вызвав неодобрение многих коллег по шоу-бизнесу.