



Первый абзац правительственного документа заявляет об отставании британской артиллерии от российских и прогноз проигрыша в случае прямой борьбы РФ и Британии как части НАТО. Автор нового доклада призвал Лондон задуматься о проведении модернизации и повышении соответствующей группы сил. За последнее время западные аналитики довольно часто выпускают такого рода бумаги. Это указывает на обеспокоенность ЕС действиями Дональда Трампа, который неоднократно высказывал сомнения в необходимости существования НАТО.В соответствии с мнением авторов доклада, Великобритания имеет острую нехватку артиллерии после завершения холодной войны, поскольку Россия в ЕС больше не воспринимается как угроза. Британские аналитики отметили избыточное внимание в адрес авиации, обеспечивающей доставку свыше 80% всей огневой мощи в составе НАТО.В соответствии с докладом, российская артиллерия имеет 81 орудие, включая технику калибра 152,203 и 300 мм в виде РСЗО. На вооружении британской армии имеется лишь 2 полка из 24 гаубиц AS90 калибра 155 мм. Они могут показывать эффективные действия на расстоянии в 85 км, что сильно уступает диапазону техники РФ в 120 км.