«Бусяка вкусный»: Ксения Собчак показала маленького сына на отдыхе

«Бусяка вкусный», - отметила одна из подписчиц.

Ксения Собчак решила поменять серость и промозглость московской осени на яркие и сочные краски Мальдивских островов, прилетев тудада вместе со своим сыном Платоном. Ведь любая мама предпочтёт для своего чада тёплое море и нежный песок, а не серое небо и снег.Звёздная мама опубликовала пару снимков со своим сынишкой, на которых они принимают солнечные ванны и плещутся в море. От фотографий веет счастьем и безмятежностью.Эта публикация привела подписчиков в восторг. Многие не воздержались от нежных комментариев.