Селекционеры вывели яблоки, которые не портятся круглый год





С 1 декабря на рынке США появился новый сорт яблок, на выведение которого потратили около 20 лет. Cosmic Crisp, или Космический Хруст, является результатом скрещивания популярных Honeycrisp и Enterprise. Он был впервые выращен в Университете штата Вашингтон в 1997 году. Запуск «твердого, хрустящего и сочного яблока» обошелся американским селекционерам в 10 миллионов долларов. Известно, что исключительно фермерам в штате Вашингтон разрешено выращивать эти фрукты в течение следующего десятилетия. «Яблоки сохраняют превосходное качество при хранении в холодильнике даже в после 10–12 месяцев», - сообщает Кейт Эванс, которая возглавила программу создания нового сорта.Также были посажены более 12 миллионов деревьев Cosmic Crisp, а строгая система лицензирования теперь не позволяет фермерам выращивать яблоки в других частях страны. Сорт был первоначально известен как WA38, а название было вдохновлено рассеянием крошечных белых пятен на его темно-красной шкурке, напоминающей ночное небо. Новый фрукт также подходит и для местного бизнеса. Его мякоть почти не поддается ушибам и окисляется слишком медленно. Поэтому, его можно хранить в течение года после сбора урожая, заполняя полки супермаркетов.