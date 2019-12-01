Эксперты оценили предложение выдавать права несовершеннолетним россиянам





Примечательно, что представители автошкол России изначально выступили против этой инициативы, подчеркнув, что систему обучения вождению лучше всего разбить на отдельные ступени, разделяя новичков от более опытных водителей. Согласно исследованиям, человеческий мозг формируется таким образом, что его доли, отвечающие за большинство функций, связанных с водительскими навыками, полноценно развиваются лишь к 25-летнму возрасту. Именно по этой причине во многих странах законодательно предусмотрено обучение вождению с несколькими уровнями допуска водителей к различным транспортным средствам.Также сообщается, что, в соответствии со статистикой, молодые водители чаще всего становятся участниками дорожных аварий. Некоторые эксперты полагают, что улучшить ситуацию с аварийностью среди молодых водителей помогло бы введение так называемых временных прав, которыми вводились бы ограничения, к примеру, на максимальную скорость движения, которой разрешено придерживаться молодым автомобилистам. Это же, утверждают специалисты, должно касаться вождения в темное время суток и права перевозить пассажиров.