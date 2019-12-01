В Xbox Game Studios собираются добавлять новые игры каждые три месяца





Приставка Xbox Project Scarlett выйдет в продажу в следующем году, Game Pass продолжает позиционировать себя как один из лучших сервисов поколения, а ранние впечатления от облачного потокового сервиса Xbox, xCloud, являются положительными. Тем не менее, смесь студийных приобретений и анонсов новых видеоигр от материнской компании Microsoft является наиболее интересной новостью для геймеров. Мэтт Бути, глава Xbox Game Studios, утверждает: «У нас есть цель - выпускать видеоигры примерно каждые три-четыре месяца».Ассортимент конгломерата Xbox Game Studios теперь включает 15 собственных студий, семь из которых были приобретены с 2018 года, а еще две построены с нуля. В бренде уже есть несколько известных тайтлов, а именно: знаменитое продолжение Halo Infinite, возрожденный сайд-скроллер Battletoads, ММОРПГ Bleeding Edge и недавно анонсированный Grounded. Эти игры уже готовы к выпуску на Xbox One, а Halo Infinite - будет кросс-платформенной, доступная как на теперешней консоли, так и на Project Scarlett.