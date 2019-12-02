Врачи назвали полезные косточковые фрукты, которые обязательно нужно включить в рацион





Первым таким фруктом является абрикос. В нем содержится большое количество бета-каротина, который используется человеческим организмом для синтеза витамина А. Также в этом фрукте присутствуют витамины групп К, С, Е и В. С потреблением этого продукта человек также получает немало катехинов – мощнейших микроэлементов, помогающих снижать воспаление и регулировать давление. Второй полезный фрукт – сливы. Причем, употреблять их можно как в свежем, так и в сушеном виде. Вне зависимости от цвета плода, его употребление сопровождается поставкой в организм огромного количества фитонутриентов, антиоксидантов, витамина С и полезных фенольных соединений. Кроме того, сливы нормализуют работу ЖКТ.В числе лидеров по пользе для организма называются и персики, которые способствуют нормализации сна благодаря наличию в их составе естественных седативных веществ. Также фрукты богаты марганцем, медью, клетчаткой, ниацином и витаминами Е и К. Наконец, крайне важно для человека употреблять вишни, которые содержат в себе немало антоцианов, флаванолов и процианидинов с другими антиоксидантами, обеспечивающими организму высокий уровень защиты от окислительных процессов.