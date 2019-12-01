Кровь из носа может свидетельствовать о наличии ряда заболеваний





Так, кровотечение из носа может свидетельствовать о наличии проблем в работе сердечно-сосудистой системы, о развитии вегетососудистой дистонии или перепадах давления. Также этот симптом может рассказать о том, что организм просто не очень эффективно справляется с передами температуры или атмосферного давления. Более того, он может указывать на серьезный дефицит витаминов групп С и К в организме, недостаток которых приводит к чрезмерной ломкости сосудов и даже проблемам свертываемости крови. А вот у женщин кровь из носа нередко проявляется в результате резких гормональных изменений.При этом, отмечают эксперты, распространенной ошибкой при кровотечении становится стремление человека сразу же принять горизонтальное положение. Ложиться в таких случаях нежелательно хотя бы из-за повышенного риска заглатывания крови – если выделения обильные, человек может даже захлебнуться. Если кровотечения являются обильными или повторяются очень часто, следует не затягивать с походом к врачу.