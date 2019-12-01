Lenovo поменяет название линейки ноутбуков ThinkPad





Как сообщают иностранные источники, фирма Lenovo хочет использовать новую схему маркировки ноутбуков ThinkPad. Вместо традиционного обозначения вроде E490 и E590, продукция бренда будет выходить лишь с двумя цифрами и одной буквой. Известно, что подобный подход ранее использовался при производстве вышеупомянутых названий, став доступными в продаже как E14 и E15 соответственно. Теперь же говорится о предстоящей презентации ThinkPad T14 и X13.Характеристики и внешний вид двух последних компьютеров раскроют на выставке электроники Consumer Electronics Show 2020, которая пройдёт с 7 по 10 января в американском Лас-Вегасе. Все же, нововведения обойдут стороной эксклюзивные предложения от китайской компании, вроде ThinkPad X1 Carbon. Кроме прочего, за осенний период текущего года во всем мире было продано около 70,4 млн ноутбуков. Lenovo занимает лидирующую позицию по объему реализации, владельцами компактных компьютеров которой стали 17,3 млн человек. Это составляет около 24,6 % от всего рынка ПК.