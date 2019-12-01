Новые процессоры Intel Core X уступают конкурентам от AMD, несмотря на снижение цен





Если не принимать во внимание синтетические тесты и результаты в играх, обобщив показатели, можно считать, утверждают эксперты, что даже топовый Core i9-10980XE примерно одинаков с Ryzen 9 3950X – в разных условиях эти чипы обходят друг друга по отдельным показателям незначительно. В то же время, у процессора AMD все еще более низкая цена, да и покупка материнской платы под него обойдется заметно дешевле. Впрочем, нужно понимать, что речь идет преимущественно о рекомендованных розничных ценах от производителей, поскольку тот же Ryzen 9 3950X сегодня почти невозможно найти в наличии.Кроме того, даже 14-ядерный процессор Core i9-10940X, за покупку которого придется выложить порядка 790 долларов США, оказался ничем не лучше 12-ядерного решения от AMD. При этом Ryzen 9 3900X официально имеет значительно более доступный ценник в 500 долларов. Это же касается и процессоров из других сегментов.