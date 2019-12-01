АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые открыли новый метод снижения доз химиотерапии при лечении…
EUR 70.55 USD 64.08
Курс валют на 30.11.2019

Новые процессоры Intel Core X уступают конкурентам от AMD, несмотря на снижение цен

Процессоры Core 10-го поколения от компании Intel продолжают уступать конкурентам от AMD, несмотря даже на то, что вендор пошел на существенное снижение ценников. Как оказалось CPU серии Core X уступают процессорам от «красных» и в новых тестах.
Новые процессоры Intel Core X уступают конкурентам от AMD, несмотря на снижение цен

Если не принимать во внимание синтетические тесты и результаты в играх, обобщив показатели, можно считать, утверждают эксперты, что даже топовый Core i9-10980XE примерно одинаков с Ryzen 9 3950X – в разных условиях эти чипы обходят друг друга по отдельным показателям незначительно. В то же время, у процессора AMD все еще более низкая цена, да и покупка материнской платы под него обойдется заметно дешевле. Впрочем, нужно понимать, что речь идет преимущественно о рекомендованных розничных ценах от производителей, поскольку тот же Ryzen 9 3950X сегодня почти невозможно найти в наличии.

Кроме того, даже 14-ядерный процессор Core i9-10940X, за покупку которого придется выложить порядка 790 долларов США, оказался ничем не лучше 12-ядерного решения от AMD. При этом Ryzen 9 3900X официально имеет значительно более доступный ценник в 500 долларов. Это же касается и процессоров из других сегментов.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Британии признали превосходство артиллерии…
Алина Загитова поддержала Петра Чернышева деньгами на лечение Анастасии…
Эксперты оценили предложение выдавать права несовершеннолетним…
«Бусяка вкусный»: Ксения Собчак показала маленького сына на…
В Xbox Game Studios собираются добавлять новые игры каждые три…
Анна Семенович отказалась от 3 млн рублей за свидание с…
Кровь из носа может свидетельствовать о наличии ряда…
Дочь Кристины Орбакайте Клавдия показала растяжку в модном…
Lenovo поменяет название линейки ноутбуков…
Актриса Ольга Гобзева объяснила причину своего ухода в…
Игорь Николаев поздравил дочь Филиппа Киркорова Аллу-Викторию с…
Новые процессоры Intel Core X уступают конкурентам от AMD, несмотря на снижение…
Стеша Нестерова рассказала, что Настя Балинская угрожает ей физической расправой из-за общения с Лешей…
Стали известны безопасные способы передачи денег при купле-продаже…
Звезда "Дом-2" Елизавета Полыгалова полностью потеряла…
Стало известно, как быстро избавиться от лихорадки при высокой…
Певица Жасмин любит новый год больше, чем день…
У звезды "Дома-2" Александры Ульянцевой был интим в…
В Сети появились первые снимки экстерьера нового внедорожника Genesis…
Артем Сорока покинул реалити-шоу…
Отоларинголог рассказал о вреде…
Звезда "Дом-2" Виктория Романец показала в Instagram свое упругое…
Дивизион С-300 приступил к дежурству в…
Супруг певицы Славы Анатолий Данилицкий подарил ей на новый год "сверкающее"…
Константин Меладзе не пришел на вечеринку Веры…
Cadillac выпустит свой первый электрокар примерно через…
Астропсихолог заявила, что Ксения Собчак и Константин Богомолов вскоре…
Составлен ТОП-5 дешевых кроссоверов в РФ к концу 2019…
"Наша с Артуром Мартиросяном Вселенная": Валентина Рубцова поздравила дочь Софию с днем…
Илья Авербух представит постановку «Шутовская свадьба» на…
Уфолог увидел на фото Марса ископаемую…
Жанна Бадоева: Мода на белоснежную улыбку в Голливуде…
Пользователи все еще могут бесплатно перейти на Windows…
Журналисты рассекретили ТОП-5 лучших советов Одри…
Врачи: Накладные ресницы могут стать причиной появления ресничных…
В особняке Плющенко и Рудковской завелись…
Ученые: Загрязненный воздух может спровоцировать…
Олег Меньшиков во время спектакля травмировал…
Анфиса Чехова получила награду в номинации «Книга…
Названы продукты, которые не следует есть при…
Просмотреть все новости