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Стало известно, как быстро избавиться от лихорадки при высокой температуре

Повышение температуры тела до 37 градусов принято считать допустимой. А вот температура в диапазоне 37,5-39,5 градусов уже считается отклонением от нормы и часто сопровождается лихорадкой. Этот показатель часто зависит от иммунитета человека, условий окружающей среды, времени суток, возраста, одежды. Специалисты рассказали о простых способах избавиться от лихорадки при высокой температуре тела.
Стало известно, как быстро избавиться от лихорадки при высокой температуре

Как оказалось, облегчить это состояние можно с помощью относительно простых способов. К примеру, выздоровлению содействует жидкость, поскольку она помогает выводить из организма токсины. Специалисты рекомендуют разбавлять водой фруктовые соки, поскольку слишком высокое содержание глюкозы активизирует размножение бактерий. Так что во время лихорадки от употребления сладких напитков лучше отказаться. Весьма эффективной может оказаться кокосовая вода, потому что в ней содержится большое количество электролитов, позволяющих привести водяной и кислотно-щелочной баланс в организме в норму. Неплохо справляются с задачей и травяные чаи.

Кроме того, выйти из этого неприятного состояния поможет и самый простой отдых. В это время в организме активизируются гормоны, отвечающие за повышение иммунитета и обновление тканей. Наконец, продолжительный сон помогает организму в выработке лейкоцитов, которые очень важны для борьбы с вирусной инфекцией.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:50

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