Стали известны безопасные способы передачи денег при купле-продаже авто





Эксперты говорят, что если покупатель рассчитывается с продавцом наличными, то рекомендуется провести оплату в банке. Кроме психологического эффекта об уверенности в честности каждой из сторон, передача денег в финансовом учреждении позволит перевести сумму сразу на счет.Другим более быстрым и простым методом называют перевод средств с карты на карту. Единственный минус подобного способа заключается в том, что недобросовестный клиент может отозвать платеж. Следует никогда не занижать стоимость сделки во время купли-продажи авто, а также попросить покупателя сделать пометку "Покупка автомобиля" в комментариях к платежу.Использование банковской ячейки также может стать мудрым решением. Поскольку доверенностью деньгами и ключами от автомобиля заведуют третьи лица, обе стороны могут быть спокойны, не переживая за возможные "форс-мажоры". Кроме того, преимуществом подобного хранилища является невысокая цена аренды и возможность компенсации в случае утраты финансов или товара.