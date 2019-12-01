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Дивизион С-300 приступил к дежурству в Таджикистане

Дивизион зенитных комплексов С-300 начал собственное дежурство на территории Таджикистана. 30 боевых машин, а также РЛС, пункт командования, установки запуска ракетных снарядов и транспорт обеспечения были выведены из арсенала ЦВО в Поволжье и доставлены к Душанбе.
Дивизион С-300 приступил к дежурству в Таджикистане

На месте новой дислокации зенитчики занялись работой над повышением слаженности работы боевой группы. Десятки С-300 способны достаточно надёжно прикрыть объекты в составе 201-й военной базы, а также существующие стратегические объекты на территории Таджикистана от нападения с воздуха. В соответствии с утвержденным планом, группа войск станет работать в составе единой системы ПВО по Центрально-Азиатскому региону.

Система С-300 «Фаворит» является ракетным комплексом со средним радиусом эффективного использования. Массовая сборка системы стартовала в 1975-м, а уже через 4 года первый полк был поставлен на боевое дежурство. С-300 может осуществить поражение баллистических либо аэродинамическим целей. Существует возможность совершения атаки по разного рода наземным целям с установленными координатами. С-300 стала первой ракетной системой, которая имеет возможность осуществлять сопровождение до 6 целей для параллельной наводки до 12 ракет.

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Политика / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:20

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