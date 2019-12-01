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Cadillac выпустит свой первый электрокар примерно через год

Cadillac усердно работает над созданием ряда новых моделей, которые включают и электрические. Американский автопроизводитель выпустит свой первый электрокар примерно через год.

Cadillac анонсировал первый электромобиль бренда и заявил, что станет лидером в объединении General Motors по разработке и выпуске электрокаров в будущем. Наиболее продвинутыми компонентами в этой платформе являются приводные устройства и аккумуляторные батареи, которые будут предназначены для максимального удобства использования в моделях автомобилей от GM. Мощность систем батарей EV будет регулироваться в зависимости от потребностей клиента и определенной марки. "Новый электрокар станет кроссовером, который удовлетворит потребности покупателей по всему миру. Он будет представлять собой роскошь и инновации, позиционируя себя как вершину мобильности" - утверждает Стив Карлайл, президент компании Cadillac.

Теперь же появилась информация о том, что новинка поступит в глобальную продажу в 2022 году. После её выпуска, фирма собирается наладить производство других электрофицированных моделей. Представители бренда говорят, что в ближайшие несколько лет с их конвейеров сойдут 20 новых марок, которые будут касаться не только сегмента "люкс". Кроме прочего, эксперты предполагают использование более мощных электрических двигателей, которые будут превосходить современные бензиновые аналоги. Информации о технических характеристиках и стоимости электрокара Cadillac пока еще не раскрывал.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:00

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