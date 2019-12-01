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Составлен ТОП-5 дешевых кроссоверов в РФ к концу 2019 года

Составлен ТОП-5 доступных кроссоверов на авторынке РФ к концу 2019-го. Традиционно в завершении года дилеры представляют максимальные скидки и наиболее выгодные предложения для приобретения транспортных средств.

Учитывая ситуацию, эксперты представили список из 5 моделей с низкой ценой. Лидером списка стала модель LADA 4×4. Дорестайлинговая версия авто предлагается за 524 тысячи рублей в корпусе с 3 дверями. На второй строчке находится китайский продукт Chery Tiggo 2. Его стартовая цена заявлена на уровне 673 тысячи рублей с использованием в качестве двигателя силового агрегата объёмом 1,5 л мощностью 106 «лошадок». Авто получило передний привод.

На третьей строчке находится Chevrolet Niva. Согласно сообщениям модель в скором времени может быть обновлена. По аналогии с привычной версией «Нивы», модель в начальной сборке будет предлагаться за 678 тысяч рублей с полным приводом. Замыкают список лидеров по доступности среди кроссоверов для рынка России модели Lifan X50 с ценником 690 тысяч рублей и Renault Duster, который можно купить за 719 тысяч рублей.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:44

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