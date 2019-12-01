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Диетологи назвали диеты опасными для здоровья

Специалисты предупреждают людей, увлеченных разного рода диетами, об опасности этого способа борьбы с лишним весом. По словам диетологов, диеты лишь создают иллюзию потери веса, а на самом деле скрывают в себе немало проблем.
Диетологи назвали диеты опасными для здоровья

Эксперты отмечают, что популярные в последние годы низкоуглеводные диеты, могут нанести здоровью человеческого организма серьезный вред. Кажущееся при этом снижение веса происходит лишь благодаря выведению из организма воды, а также за счет сокращения объемов мышечной ткани. Что же касается так называемого «эффекта йо-йо», то данная методика в результат может привести к увеличении веса в сравнении с начальной позицией. Следует понимать, что кетогенные диеты показаны лишь людям, которые находятся на терапевтическом лечении, например при эпилепсии или же при подготовке к сложному хирургическому вмешательству. Проблема в том, что углеводы являются жизненно необходимыми для человеческого организма элементами, от которых зависит здоровье. «Если бы люди не употребляли богатые углеводами продукты, то их организм начал бы страдать от проявления классических нарушений вроде потливости, слабости, недостатка концентрации, сонливости, нарушении работы органов зрения, головных болей», - утверждают диетологи.

По словам специалистов, главные принципы здорового питания заключаются в здравом смысле и разнообразии. При этом, важно отдавать предпочтение именно растительной продукции, не допуская слишком резкое сокращение в рационе продуктов животного происхождения.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 22:03

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