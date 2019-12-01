Пользователи все еще могут бесплатно перейти на Windows 10
Американская корпорация Microsoft в ближайшем будущем прекратит поддержку популярной операционной системы Windows 7. Уже 14 января поддержка систем этой версии будет прекращена разработчикам. При этом, за переход с Windows 7 на Windows 10 компания требует с пользователей уплатить 120 долларов, однако в действительности многие могут перейти на актуальную версию новой ОС совершенно бесплатно.
Как рассказывают на профильных ресурсах энтузиасты и те, кому посчастливилось воспользоваться этой лазейкой, при обновлении компьютера через Media Creation Tool можно активировать установку новой версии платформы с уже имеющимся ключом, не заплатив при этом разработчику ни копейки. Впрочем, подобная возможность существует лишь для уже активированных операционных систем версий 7, 8, а также 8.1. А вот при попытке чистой установки Windows 10 она не срабатывает. Проще говоря, следует загрузить утилиту, выбрать в ней пункт «Обновить сейчас» вместе «Создания установочного носителя» и получить бесплатный доступ к самой последней версии операционной системы Windows 10.
Примечательно, что еще 4 года тому назад компания Microsoft обещала бесплатное обновление до Windows 10 пользователям всех лицензионных платформ прежних версий, однако эта опция была доступна лишь в течение первого года с момента официального релиза десятой версии Windows.
Как рассказывают на профильных ресурсах энтузиасты и те, кому посчастливилось воспользоваться этой лазейкой, при обновлении компьютера через Media Creation Tool можно активировать установку новой версии платформы с уже имеющимся ключом, не заплатив при этом разработчику ни копейки. Впрочем, подобная возможность существует лишь для уже активированных операционных систем версий 7, 8, а также 8.1. А вот при попытке чистой установки Windows 10 она не срабатывает. Проще говоря, следует загрузить утилиту, выбрать в ней пункт «Обновить сейчас» вместе «Создания установочного носителя» и получить бесплатный доступ к самой последней версии операционной системы Windows 10.
Примечательно, что еще 4 года тому назад компания Microsoft обещала бесплатное обновление до Windows 10 пользователям всех лицензионных платформ прежних версий, однако эта опция была доступна лишь в течение первого года с момента официального релиза десятой версии Windows.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:00