Названы продукты, которые не следует есть при ангине





Острый тонзиллит, в обиходе известный как ангина, часто проявляется в виде резких болей в горле, кашле и повышения температуры тела. В первую очередь развитие недуга связано с инфицированием миндалин из-за плохой гигиены рта, контактах с больными, а также в период сезонных заболеваний. Важно понимать, что этот тип ОРВИ требует осторожного подхода в выборе еды, которая может не только замедлить восстановление организма, но и повлечь за собой ухудшение самочувствия.Врачи говорят, что больным следует отказаться от употребления молочных продуктов. Последние чреваты накоплением слизи в горле и легких, что создает идеальную среду для размножения микробов. По этим же причинам не рекомендуется есть мороженое, которое опасно отнюдь не переохлаждением организма. Лучше всего заменить любые сладости на мед, поскольку кондитерские изделия предоставляют условия для развития инфекции. А вот кислая, соленая, пряная и острая еда оказывают раздражающий эффект на слизистые оболочки, провоцируя воспаление. Поэтому чеснок и лимон нужно есть в малых количествах. Не лишним может быть и поддержание водного баланса питьем теплых напитков с ягодами и фруктами.